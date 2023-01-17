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Колесников Илья Сергеевич

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Место рождения

Черников, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

12.07.1930

Дата смерти

13.05.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1930

Отец: Колесников Сергей Иванович

Мать: Колесникова Марина Николаевна

Черников, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
05.08.1956

Жена: Колесникова Ольга Петровна

Должанск Луганская область Украина
Рождение ребёнка
24.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова Ольга Петровна

Смерть
13.05.1994
Должанск(Свердловск) Луганская область
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