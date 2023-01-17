Колесников Илья Сергеевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1930
Дата смерти13.05.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1930
Бракосочетание
05.08.1956
Должанск Луганская область Украина
Рождение ребёнка
24.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колесникова Ольга Петровна
Смерть
13.05.1994
Должанск(Свердловск) Луганская область