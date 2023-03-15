Родюк Петр Матвеевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецРодюк МатвейНеизвестно г.р.
Дети
Рудюк Евгений Петрович1924 г.р.
Колесникова (Родюк) Ольга Петровна03.01.1932 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Родюк Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Родюк Лидия Федоровна
Глуховцы, Вінницька область
Рождение ребёнка
03.01.1932
Дочь: Колесникова (Родюк) Ольга Петровна
Мать ребёнка: Родюк Лидия Федоровна
Глуховцы, Вінницька область
Смерть
Неизвестно