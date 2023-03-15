Родюк Петр Матвеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Родюк Петр Матвеевич

Автор
ВТ
Третьяк В.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Родюк МатвейНеизвестно г.р.
Дети
Рудюк Евгений Петрович1924 г.р.
Колесникова (Родюк) Ольга Петровна03.01.1932 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родюк Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Рудюк Евгений Петрович

Мать ребёнка: Родюк Лидия Федоровна

Глуховцы, Вінницька область

Рождение ребёнка
03.01.1932

Дочь: Колесникова (Родюк) Ольга Петровна

Мать ребёнка: Родюк Лидия Федоровна

Глуховцы, Вінницька область

Смерть
Неизвестно

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