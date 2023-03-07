Куренков Иосиф Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти19.08.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
С 23.06.1941
Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
Неизвестно
170 стрелковый полк 58 стрелковой дивизии
Смерть
19.08.1943
Князево, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Воинское звание: красноармеец Дата выбытия: 19.08.1943 Страна захоронения: Россия Регион захоронения: Калужская обл. Место захоронения: Спас-Деменский р-н, г. Спас-Деменск, воинское кладбище Захоронен... Показать все