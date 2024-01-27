Подосинников Podosinikoff Семен Власович
Место рожденияс.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Дата рождения1819
Дата смертиОколо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1841
Сын: Подосинников Podosinikoff Nikita Никита Семенов
Мать ребёнка: Подосинников Мария
Россия
Рождение ребёнка
1844
Сын: Подосинников Podosinikoff Ефим Семенович
Мать ребёнка: Подосинников Мария
Россия
Рождение ребёнка
1846
Сын: Подосинников Podosinikoff Нестир Семенович
Мать ребёнка: Подосинников Мария
Россия
Смерть
Около 1858
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.