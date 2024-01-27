Подосинников Podosinikoff Семен Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодосинников Podosinikoff Семен Власович

Подосинников Podosinikoff Семен Власович

Место рождения

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии

Дата рождения

1819

Дата смерти

Около 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Подосинников Podosinikoff Влас Наумович

Мать: Подосинников Авдотья

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1841

Сын: Подосинников Podosinikoff Nikita Никита Семенов

Мать ребёнка: Подосинников Мария

Россия
Рождение ребёнка
1844

Сын: Подосинников Podosinikoff Ефим Семенович

Мать ребёнка: Подосинников Мария

Россия
Рождение ребёнка
1846

Сын: Подосинников Podosinikoff Нестир Семенович

Мать ребёнка: Подосинников Мария

Россия
Смерть
Около 1858
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close