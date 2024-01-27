Подосинников Podosinikoff Влас Наумович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1762
Дата смерти1828
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1792
Сын: Подосинников Podosinikoff Калин Власов
Мать ребёнка: Подосинников Авдотья
Россия
Рождение ребёнка
1807
Сын: Подосинников Podosinikoff Иван Власович
Мать ребёнка: Подосинников Авдотья
Россия
Рождение ребёнка
1818
Сын: Подосинников Podosinikoff Авдей Власович
Мать ребёнка: Подосинников Авдотья
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1819
Сын: Подосинников Podosinikoff Семен Власович
Мать ребёнка: Подосинников Авдотья
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Акулина Вдасовна
Мать ребёнка: Подосинников Авдотья
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Смерть
1828
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии