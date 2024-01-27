Подосинников Podosinikoff Влас Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подосинников Podosinikoff Влас Наумович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1762

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1792

Сын: Подосинников Podosinikoff Калин Власов

Мать ребёнка: Подосинников Авдотья

Россия
Рождение ребёнка
1807

Сын: Подосинников Podosinikoff Иван Власович

Мать ребёнка: Подосинников Авдотья

Россия
Рождение ребёнка
1818

Сын: Подосинников Podosinikoff Авдей Власович

Мать ребёнка: Подосинников Авдотья

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1819

Сын: Подосинников Podosinikoff Семен Власович

Мать ребёнка: Подосинников Авдотья

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Акулина Вдасовна

Мать ребёнка: Подосинников Авдотья

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Смерть
1828
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
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