Подосинников Podosinikoff Иван Власович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Россия
Рождение ребёнка
1829
Сын: Подосинников Podosinikoff Наум Иванович
Мать ребёнка: Подосинников Анна
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1835
Сын: Подосинников Podosinikoff Никифор Иванович
Мать ребёнка: Подосинников Анна
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Упоминание
1845
Селение с.Маразы ширванского уезда,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
Живет в Селении Маразы с семьей.
Смерть
Неизвестно