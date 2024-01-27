Подосинников Podosinikoff Иван Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подосинников Podosinikoff Иван Власович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Подосинников Podosinikoff Влас Наумович

Мать: Подосинников Авдотья

Россия
Рождение ребёнка
1829

Сын: Подосинников Podosinikoff Наум Иванович

Мать ребёнка: Подосинников Анна

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1835

Сын: Подосинников Podosinikoff Никифор Иванович

Мать ребёнка: Подосинников Анна

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Упоминание
1845
Селение с.Маразы ширванского уезда,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
Живет в Селении Маразы с семьей.
Смерть
Неизвестно
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