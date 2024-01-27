Подосинников Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подосинников Мария

Место рождения

Россия

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1841

Сын: Подосинников Podosinikoff Nikita Никита Семенов

Отец ребёнка: Подосинников Podosinikoff Семен Власович

Россия
Рождение ребёнка
1844

Сын: Подосинников Podosinikoff Ефим Семенович

Отец ребёнка: Подосинников Podosinikoff Семен Власович

Россия
Рождение ребёнка
1846

Сын: Подосинников Podosinikoff Нестир Семенович

Отец ребёнка: Подосинников Podosinikoff Семен Власович

Россия
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 41 год уже вдова стремя сыновьями на руках Никита, Ефим и Нестер
Смерть
Неизвестно
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