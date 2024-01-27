Подосинников Мария
Место рожденияРоссия
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Сын: Подосинников Podosinikoff Nikita Никита Семенов
Отец ребёнка: Подосинников Podosinikoff Семен Власович
Россия
Рождение ребёнка
1844
Россия
Рождение ребёнка
1846
Сын: Подосинников Podosinikoff Нестир Семенович
Отец ребёнка: Подосинников Podosinikoff Семен Власович
Россия
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 41 год уже вдова стремя сыновьями на руках Никита, Ефим и Нестер
Смерть
Неизвестно