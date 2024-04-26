Хасанов Хуснутдин Абубикерович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хасанов Абубикер
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хасанова Неизвестно Хуснутдиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хасанова Феня Хуснутдиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Хасанов Абубикер Хуснутдинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Хасанов Ахмед Хуснутдинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ямбаева Зулиха Хуснутдиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1918
Сын: Хасанов Файзрахман Хуснутдинович
Мать ребёнка: Неизвестно
Смерть
Неизвестно
гор.Астрахань, село Солянка