Хасанов Хуснутдин Абубикерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасанов Хуснутдин Абубикерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хасанов Абубикер

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хасанова Неизвестно Хуснутдиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хасанова Феня Хуснутдиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Хасанов Абубикер Хуснутдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Хасанов Ахмед Хуснутдинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ямбаева Зулиха Хуснутдиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1918

Сын: Хасанов Файзрахман Хуснутдинович

Мать ребёнка: Неизвестно

Смерть
Неизвестно
гор.Астрахань, село Солянка

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