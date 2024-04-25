Хасанов Ахмед Хуснутдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1946
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Хасанов Хуснутдин Абубикерович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хасанова Мугульсум Ахмедовна
Мать ребёнка: Хасанова Сара Салахутдин кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Хасанова Сара Салахутдин кызы
Рождение ребёнка
1945
Мать ребёнка: Хасанова Сара Салахутдин кызы
Смерть
1946