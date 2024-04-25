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Хасанов Ахмед Хуснутдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Хасанов Хуснутдин Абубикерович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хасанова Мугульсум Ахмедовна

Мать ребёнка: Хасанова Сара Салахутдин кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хасанова Сара Салахутдин кызы

Рождение ребёнка
1935

Сын: Хасанов Анвар Ахмедович

Мать ребёнка: Хасанова Сара Салахутдин кызы

Рождение ребёнка
1945

Сын: Хасанов Зинур Ахмедович

Мать ребёнка: Хасанова Сара Салахутдин кызы

Смерть
1946

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