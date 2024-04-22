Хасанов Файзрахман Хуснутдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1918
Дата смерти19.01.1974
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1918
Отец: Хасанов Хуснутдин Абубикерович
Мать: Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1947
Сын: Хасанов Равиль Файзрахманович
Мать ребёнка: Хасанова Уммугульсум Гиниатулловна
Рождение ребёнка
22.11.1950
Дочь: Болгова (Хасанова) Рамзия Файзрахмановна
Мать ребёнка: Хасанова Уммугульсум Гиниатулловна
Рождение ребёнка
11.06.1958
Дочь: Вялышева (Хасанова) Ляйля Файзрахмановна
Мать ребёнка: Хасанова Уммугульсум Гиниатулловна
Смерть
19.01.1974