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Хасанов Файзрахман Хуснутдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1918

Дата смерти

19.01.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1918

Отец: Хасанов Хуснутдин Абубикерович

Мать: Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хасанова Уммугульсум Гиниатулловна

Рождение ребёнка
03.05.1947

Сын: Хасанов Равиль Файзрахманович

Мать ребёнка: Хасанова Уммугульсум Гиниатулловна

Рождение ребёнка
22.11.1950

Дочь: Болгова (Хасанова) Рамзия Файзрахмановна

Мать ребёнка: Хасанова Уммугульсум Гиниатулловна

Рождение ребёнка
11.06.1958

Дочь: Вялышева (Хасанова) Ляйля Файзрахмановна

Мать ребёнка: Хасанова Уммугульсум Гиниатулловна

Смерть
19.01.1974

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