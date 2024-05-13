Гамаюнов Емельян Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гамаюнова Агафья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Сын: Гамаюнов Григорий Емельянович
Мать ребёнка: Гамаюнова Агафья
Рождение ребёнка
1823
Сын: Гамаюнов Иван Емельянович
Мать ребёнка: Гамаюнова Агафья
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Гамаюнова) Васса Емельяновна
Мать ребёнка: Гамаюнова Агафья
Смерть
Неизвестно