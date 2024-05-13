Гамаюнов Емельян Семенович 1794 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамаюнов Емельян Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Завалюев (Гамаюнов) Семен Федорович

Мать: Гамаюнова Дарья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамаюнова Агафья

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Гамаюнов Григорий Емельянович

Мать ребёнка: Гамаюнова Агафья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Гамаюнов Иван Емельянович

Мать ребёнка: Гамаюнова Агафья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Гамаюнова) Васса Емельяновна

Мать ребёнка: Гамаюнова Агафья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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