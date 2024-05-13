Гамаюнова Агафья 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гамаюнова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамаюнов Емельян Семенович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Гамаюнов Григорий Емельянович

Отец ребёнка: Гамаюнов Емельян Семенович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Гамаюнов Иван Емельянович

Отец ребёнка: Гамаюнов Емельян Семенович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Гамаюнова) Васса Емельяновна

Отец ребёнка: Гамаюнов Емельян Семенович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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