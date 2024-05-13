Гамаюнова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Сын: Гамаюнов Григорий Емельянович
Отец ребёнка: Гамаюнов Емельян Семенович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Гамаюнов Иван Емельянович
Отец ребёнка: Гамаюнов Емельян Семенович
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Гамаюнова) Васса Емельяновна
Отец ребёнка: Гамаюнов Емельян Семенович
Смерть
Неизвестно