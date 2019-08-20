Лыгина Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыгина Мария Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.2019

Отец: Лыгин Сергей Петрович

Мать: Елисеева-Лыгина Наталья Сергеевна

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