Лыгин Сергей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыгин Сергей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.2008

Дочь: Лыгина Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Елисеева-Лыгина Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
22.06.2012

Сын: Лыгин Кирилл Сергеевич

Мать ребёнка: Елисеева-Лыгина Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
20.08.2019

Дочь: Лыгина Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Елисеева-Лыгина Наталья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева-Лыгина Наталья Сергеевна

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