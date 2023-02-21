Лыгин Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.2008
Дочь: Лыгина Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Елисеева-Лыгина Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
22.06.2012
Мать ребёнка: Елисеева-Лыгина Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
20.08.2019
Дочь: Лыгина Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Елисеева-Лыгина Наталья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно