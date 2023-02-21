Елисеева-Лыгина Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1986
Рождение ребёнка
14.12.2008
Дочь: Лыгина Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Лыгин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
22.06.2012
Отец ребёнка: Лыгин Сергей Петрович
Рождение ребёнка
20.08.2019
Дочь: Лыгина Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Лыгин Сергей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно