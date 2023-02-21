Елисеева-Лыгина Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева-Лыгина Наталья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1986

Отец: Елисеев Сергей Николаевич

Мать: Елисеева-Дятлова Валентина Леонидовна

Рождение ребёнка
14.12.2008

Дочь: Лыгина Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Лыгин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
22.06.2012

Сын: Лыгин Кирилл Сергеевич

Отец ребёнка: Лыгин Сергей Петрович

Рождение ребёнка
20.08.2019

Дочь: Лыгина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Лыгин Сергей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лыгин Сергей Петрович

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