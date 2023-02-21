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Сведенцов Иван Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Сведенцов Матвей Фёдорович

Мать: Сведенцова Аксенья

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Сведенцова Анна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Сведенцов Василий Иванович

Мать ребёнка: Сведенцова Анна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Наталья Иванова

Мать ребёнка: Сведенцова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сведенцова Анна

Смерть
После 1834
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