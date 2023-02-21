Сведенцов Иван Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Сведенцов Матвей Фёдорович
Мать: Сведенцова Аксенья
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Сведенцова Анна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Сведенцов Василий Иванович
Мать ребёнка: Сведенцова Анна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Наталья Иванова
Мать ребёнка: Сведенцова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сведенцова Анна
Смерть
После 1834