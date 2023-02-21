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Сведенцова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Сведенцов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Сведенцов Василий Иванович

Отец ребёнка: Сведенцов Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Сведенцов Иван Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сведенцов Иван Матвеевич

Смерть
После 1834
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