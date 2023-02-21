Сведенцова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Сведенцов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Сведенцов Василий Иванович
Отец ребёнка: Сведенцов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Сведенцов Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834