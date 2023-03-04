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Сведенцова Аксенья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Сведенцов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Сведенцов Матвей Фёдорович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Акулина Матвеевна

Отец ребёнка: Сведенцов Матвей Фёдорович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Сведенцов Матвей Фёдорович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Сведенцов Осип Матвеевич

Отец ребёнка: Сведенцов Матвей Фёдорович

Рождение ребёнка
03.07.1813 ст.

Сын: Сведенцов Прокопей Матвеевич

Отец ребёнка: Сведенцов Матвей Фёдорович

Рождение ребёнка
09.03.1815 ст.

Дочь: Матрена Матвеевна

Отец ребёнка: Сведенцов Матвей Фёдорович

Рождение ребёнка
11.10.1817 ст.

Сын: Сведенцов Яков Матвеевич

Отец ребёнка: Сведенцов Матвей Фёдорович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Сведенцов Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Сведенцов Матвей Фёдорович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Сведенцов Нестер Матвеевич

Отец ребёнка: Сведенцов Матвей Фёдорович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ирина Матвеевна

Отец ребёнка: Сведенцов Матвей Фёдорович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Сведенцов Семён Матвеевич

Отец ребёнка: Сведенцов Матвей Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сведенцов Матвей Фёдорович

Смерть
После 1834
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