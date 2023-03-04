Сведенцова Аксенья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Сведенцов Матвей Фёдорович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Акулина Матвеевна
Отец ребёнка: Сведенцов Матвей Фёдорович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Сведенцов Матвей Фёдорович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Сведенцов Матвей Фёдорович
Рождение ребёнка
03.07.1813 ст.
Сын: Сведенцов Прокопей Матвеевич
Отец ребёнка: Сведенцов Матвей Фёдорович
Рождение ребёнка
09.03.1815 ст.
Дочь: Матрена Матвеевна
Отец ребёнка: Сведенцов Матвей Фёдорович
Рождение ребёнка
11.10.1817 ст.
Отец ребёнка: Сведенцов Матвей Фёдорович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Сведенцов Михаил Матвеевич
Отец ребёнка: Сведенцов Матвей Фёдорович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Сведенцов Нестер Матвеевич
Отец ребёнка: Сведенцов Матвей Фёдорович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ирина Матвеевна
Отец ребёнка: Сведенцов Матвей Фёдорович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Сведенцов Семён Матвеевич
Отец ребёнка: Сведенцов Матвей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834