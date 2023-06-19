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Федотов Кирилл Иванович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Федотов Иван Иванович

Мать: Федотова Мария Фотиевна

Бракосочетание
19.07.1909

Жена: Федотова Мария Андреевна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
09.04.1910

Дочь: Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Федотова Мария Андреевна

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно