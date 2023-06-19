Федотов Кирилл Иванович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Федотов Иван Иванович
Мать: Федотова Мария Фотиевна
Бракосочетание
19.07.1909
Жена: Федотова Мария Андреевна
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
09.04.1910
Дочь: Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Федотова Мария Андреевна
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно