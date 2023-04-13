Федотова (Фадеева) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Фадеева) Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.07.1909

Муж: Федотов Кирилл Иванович

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
09.04.1910

Дочь: Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Федотов Кирилл Иванович

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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