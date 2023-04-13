Федотова (Фадеева) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.07.1909
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
09.04.1910
Дочь: Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Федотов Кирилл Иванович
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно