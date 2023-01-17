Шлыков Игорь Павлович
Место рождения
Дата рождения21.05.1946
Дата смерти05.06.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1946
Отец: Шлыков Павел Михайлович
Мать: Шлыкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
06.06.1966
Дочь: Демидова Ольга Игоревна
Мать ребёнка: Шлыкова Серафима Ивановна
Рождение ребёнка
26.05.1974
Дочь: Попова Виктория Игоревна
Мать ребёнка: Шлыкова Серафима Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.1980
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область