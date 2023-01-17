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Шлыков Игорь Павлович

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Место рождения

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

21.05.1946

Дата смерти

05.06.1980

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1946

Отец: Шлыков Павел Михайлович

Мать: Шлыкова Анна Ивановна

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.06.1966

Дочь: Демидова Ольга Игоревна

Мать ребёнка: Шлыкова Серафима Ивановна

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.05.1974

Дочь: Попова Виктория Игоревна

Мать ребёнка: Шлыкова Серафима Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шлыкова Серафима Ивановна

Смерть
05.06.1980
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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