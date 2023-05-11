Демидова (Шлыкова) Ольга Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Шлыкова) Ольга Игоревна

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Место рождения

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

06.06.1966

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1966

Отец: Шлыков Игорь Павлович

Мать: Шлыкова Серафима Ивановна

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
20.10.1984

Муж: Демидов Александр Владимирович

Малышево, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
19.08.1985

Дочь: Шлегель Наталья Александровна

Отец ребёнка: Демидов Александр Владимирович

Малышево, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1990

Сын: Демидов Вадим Александрович

Отец ребёнка: Демидов Александр Владимирович

Малышево, Воронежский уезд, Воронежская губерния
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