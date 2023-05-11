Демидова (Шлыкова) Ольга Игоревна
Место рождения
Дата рождения06.06.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1966
Отец: Шлыков Игорь Павлович
Бракосочетание
20.10.1984
Рождение ребёнка
19.08.1985
Дочь: Шлегель Наталья Александровна
Отец ребёнка: Демидов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
07.07.1990
Сын: Демидов Вадим Александрович
Отец ребёнка: Демидов Александр Владимирович