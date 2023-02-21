Абляхов Семён Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбляхов Семён Тимофеевич

Абляхов Семён Тимофеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Абляхов Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Абляхова Валентина Семёновна

Мать ребёнка: Запалова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: -Абляхова Мария Семёновна

Мать ребёнка: Запалова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Абляхов Владимир Семёнович

Мать ребёнка: Запалова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абляхова Юлия Семёновна

Мать ребёнка: Запалова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абляхов Алексей Семёнович

Мать ребёнка: Запалова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абляхов Василий Семёнович

Мать ребёнка: Запалова Прасковья Петровна

Смерть
1994
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close