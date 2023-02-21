Абляхов Семён Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Абляхов Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Абляхова Валентина Семёновна
Мать ребёнка: Запалова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: -Абляхова Мария Семёновна
Мать ребёнка: Запалова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Абляхов Владимир Семёнович
Мать ребёнка: Запалова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абляхова Юлия Семёновна
Мать ребёнка: Запалова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абляхов Алексей Семёнович
Мать ребёнка: Запалова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абляхов Василий Семёнович
Мать ребёнка: Запалова Прасковья Петровна
Смерть
1994