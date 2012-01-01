Абляхов Владимир Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абляхов Владимир Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Абляхов Семён Тимофеевич

Мать: Запалова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
27.01.1950

Дочь: Чалова Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: Кабаргина Александра Егоровна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Егорова Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Кабаргина Александра Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабаргина Александра Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абляхов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Кабаргина Александра Егоровна

Смерть
1994
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