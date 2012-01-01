Абляхов Владимир Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
27.01.1950
Дочь: Чалова Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: Кабаргина Александра Егоровна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Егорова Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Кабаргина Александра Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абляхов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Кабаргина Александра Егоровна
Смерть
1994