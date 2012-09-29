Запалова Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Запалова Прасковья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Запалов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Абляхова Валентина Семёновна

Отец ребёнка: Абляхов Семён Тимофеевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: -Абляхова Мария Семёновна

Отец ребёнка: Абляхов Семён Тимофеевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Абляхов Владимир Семёнович

Отец ребёнка: Абляхов Семён Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абляхова Юлия Семёновна

Отец ребёнка: Абляхов Семён Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абляхов Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Абляхов Семён Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абляхов Василий Семёнович

Отец ребёнка: Абляхов Семён Тимофеевич

Смерть
1982
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