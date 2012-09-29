Запалова Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Запалов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Абляхова Валентина Семёновна
Отец ребёнка: Абляхов Семён Тимофеевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: -Абляхова Мария Семёновна
Отец ребёнка: Абляхов Семён Тимофеевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Абляхов Владимир Семёнович
Отец ребёнка: Абляхов Семён Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абляхова Юлия Семёновна
Отец ребёнка: Абляхов Семён Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абляхов Алексей Семёнович
Отец ребёнка: Абляхов Семён Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абляхов Василий Семёнович
Отец ребёнка: Абляхов Семён Тимофеевич
Смерть
1982