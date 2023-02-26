Ефросиния Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Плешков Филимон Григорьев
Отец ребёнка: Плешков Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
25.02.1793
Отец ребёнка: Плешков Григорий Григорьев
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Плешков Григорий Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно