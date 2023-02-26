Ефросиния Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросиния Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Плешков Филимон Григорьев

Отец ребёнка: Плешков Григорий Григорьев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.02.1793

Сын: Плешков Леон Григорьев

Отец ребёнка: Плешков Григорий Григорьев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Плешков Стефан Григорьев

Отец ребёнка: Плешков Григорий Григорьев

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешков Григорий Григорьев

Смерть
Неизвестно
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