Steckas Karolis
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смерти06.12.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Steckis Martin
Мать: Steckij Marijona
Рождение ребёнка
03.10.1909
Сын: Steckas Stasis
Мать ребёнка: Steckienė Justa
Matiunai
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Steckas Andrius
Мать ребёнка: Steckienė Justa
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Steckas Danas
Мать ребёнка: Steckienė Justa
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Steckienė Justa
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Steckienė Justa
Смерть
06.12.1945
Maciūnų km., Mielagienų valsčius, Švenčionių raj.
Похороны
Неизвестно
Maciunu kapinese