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Steckas Karolis

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

06.12.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Около 1890 г.р.

Дети

1909 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Steckis Martin

Мать: Steckij Marijona

Рождение ребёнка
03.10.1909

Сын: Steckas Stasis

Мать ребёнка: Steckienė Justa

Matiunai
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Steckas Andrius

Мать ребёнка: Steckienė Justa

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Steckas Danas

Мать ребёнка: Steckienė Justa

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Steckienė Justa

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Steckienė Justa

Смерть
06.12.1945
Maciūnų km., Mielagienų valsčius, Švenčionių raj.
Похороны
Неизвестно
Maciunu kapinese
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