Steckienė (Bagdanaviciute) Justa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Steckienė (Bagdanaviciute) Justa

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Около 1955

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Около 1873 г.р.

Дети

1909 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Bagdanavicius Jurgis

Мать: Bagdanavicius Domicelia

Рождение ребёнка
03.10.1909

Сын: Steckas Stasis

Отец ребёнка: Steckas Karolis

Matiunai
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Steckas Andrius

Отец ребёнка: Steckas Karolis

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Steckas Danas

Отец ребёнка: Steckas Karolis

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Steckas Karolis

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Steckas Karolis

Смерть
Около 1955
Похороны
Неизвестно
Maciūnų kapinese Švenčionių raj.
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