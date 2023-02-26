Steckienė (Bagdanaviciute) Justa
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиОколо 1955
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Bagdanavicius Jurgis
Мать: Bagdanavicius Domicelia
Рождение ребёнка
03.10.1909
Сын: Steckas Stasis
Отец ребёнка: Steckas Karolis
Matiunai
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Steckas Andrius
Отец ребёнка: Steckas Karolis
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Steckas Danas
Отец ребёнка: Steckas Karolis
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Steckas Karolis
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Steckas Karolis
Смерть
Около 1955
Похороны
Неизвестно
Maciūnų kapinese Švenčionių raj.