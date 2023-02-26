Steckas Andrius — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSteckas Andrius

Steckas Andrius

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

Около 1890 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Steckas Karolis

Мать: Steckienė Justa

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Steckis nezinau

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Steckis nezinau

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Steckis nezinau

Смерть
Неизвестно
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