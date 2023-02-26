Steckas Andrius
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Steckas Karolis
Мать: Steckienė Justa
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Steckis nezinau
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Steckis nezinau
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Steckis nezinau
Смерть
Неизвестно