Steckis Martin
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Stecki Stanislaw
Мать ребёнка: Steckij Marijona
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Steckas Karolis
Мать ребёнка: Steckij Marijona
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Steckij Marijona
Смерть
Неизвестно