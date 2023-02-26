Steckis Martin — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Steckis Martin

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1868 г.р.
Около 1873 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Stecki Stanislaw

Мать ребёнка: Steckij Marijona

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Steckas Karolis

Мать ребёнка: Steckij Marijona

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Steckij Marijona

Смерть
Неизвестно
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