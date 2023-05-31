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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1941
Сын: Хвиюзов Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Хвиюзов Григорий Николаевич
ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ-4, Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1944
Сын: Хвиюзов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Хвиюзов Григорий Николаевич
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно