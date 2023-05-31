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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1941

Сын: Хвиюзов Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Хвиюзов Григорий Николаевич

ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ-4, Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1944

Сын: Хвиюзов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Хвиюзов Григорий Николаевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвиюзов Григорий Николаевич

Смерть
Неизвестно