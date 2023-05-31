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Хвиюзов Григорий Николаевич

Место рождения

ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ-4, Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

После 1967

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Хвиюзов Николай

Мать: Хвиюзова Александра Васильевна

ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ-4, Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.11.1941

Сын: Хвиюзов Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: ?

ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ-4, Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1944

Сын: Хвиюзов Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.03.1948

Сын: Хвиюзов Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Место жительства
Неизвестно
ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ-4, Архангельск, Архангельская область
Смерть
После 1967
Исакогорка, Приморский муниципальный район, Архангельская область
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