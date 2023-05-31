Хвиюзов Григорий Николаевич
Место рожденияЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ-4, Архангельск, Архангельская область
Дата рождения1915
Дата смертиПосле 1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Хвиюзов Николай
ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ-4, Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.11.1941
Сын: Хвиюзов Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: ?
ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ-4, Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
1944
Сын: Хвиюзов Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
18.03.1948
Сын: Хвиюзов Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Место жительства
Неизвестно
ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ-4, Архангельск, Архангельская область
Смерть
После 1967
Исакогорка, Приморский муниципальный район, Архангельская область