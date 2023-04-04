(Спиридонова) Авдотья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Глинка Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Мартос Иван Петрович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1817
Сын: Мартос Александр Иванович
Отец ребёнка: Мартос Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартос Иван Петрович
Смерть
Неизвестно