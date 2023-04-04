(Спиридонова) Авдотья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Спиридонова) Авдотья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Глинка Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Мартос Иван Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1817

Сын: Мартос Александр Иванович

Отец ребёнка: Мартос Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартос Иван Петрович

Смерть
Неизвестно