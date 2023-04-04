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Мартос Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Мартос Иван Петрович

Мать: Авдотья Афанасьевна

Смерть
1819
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