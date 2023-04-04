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Мартос Александр Иванович
Мартос Александр Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1817
Дата смерти
1819
Пол
Мужской
Отец
Мартос Иван Петрович
1754 г.р.
Мать
(Спиридонова) Авдотья Афанасьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец:
Мартос Иван Петрович
Мать:
Авдотья Афанасьевна
Смерть
1819
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