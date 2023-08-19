Глинка (Мартос) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смерти12.01.1836
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Мартос Иван Петрович
Мать: Авдотья Афанасьевна
Бракосочетание
22.05.1830
Супруг(-а): Василий Алексеевич Глинка
Смерть
12.01.1836
Рождение ребёнка
1839
Сын: Крашенинников Николай Федорович
Отец ребёнка: Крашенинников Федор Петрович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Халютина Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Крашенинников Федор Петрович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Софья Федоровна
Отец ребёнка: Крашенинников Федор Петрович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Крашенинников Федор Петрович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Крашенинников Федор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
Неизвестно