Глинка (Мартос) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глинка (Мартос) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1815

Дата смерти

12.01.1836

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Мартос Иван Петрович

Мать: Авдотья Афанасьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
22.05.1830

Муж: Крашенинников Федор Петрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруг(-а): Василий Алексеевич Глинка
Смерть
12.01.1836
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1839

Сын: Крашенинников Николай Федорович

Отец ребёнка: Крашенинников Федор Петрович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Халютина Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Крашенинников Федор Петрович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Софья Федоровна

Отец ребёнка: Крашенинников Федор Петрович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Крашенинников Федор Петрович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Крашенинников Федор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глинка Василий Алексеевич

Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург