Ксенофонтов Виктор Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.01.2001
Дочь: Ксенофонтова Полина Викторовна
Мать ребёнка: Сармулейно Ольга Эдвардовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сармулейно Ольга Эдвардовна