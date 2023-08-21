Ксенофонтов Виктор Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксенофонтов Виктор Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1968 г.р.

Дети

2001 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.2001

Дочь: Ксенофонтова Полина Викторовна

Мать ребёнка: Сармулейно Ольга Эдвардовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сармулейно Ольга Эдвардовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сармулейно Ольга Эдвардовна

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