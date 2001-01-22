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Ксенофонтова Полина Викторовна
Ксенофонтова Полина Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.01.2001
Пол
Женский
Отец
Ксенофонтов Виктор Анатольевич
1967 г.р.
Мать
Сармулейно Ольга Эдвардовна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.2001
Отец:
Ксенофонтов Виктор Анатольевич
Мать:
Сармулейно Ольга Эдвардовна
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