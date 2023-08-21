Сармулейно Ольга Эдвардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сармулейно Ольга Эдвардовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1945 г.р.

Муж

1967 г.р.

Дети

2001 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1968

Отец: не указан

Мать: Крутенко Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
22.01.2001

Дочь: Ксенофонтова Полина Викторовна

Отец ребёнка: Ксенофонтов Виктор Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ксенофонтов Виктор Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ксенофонтов Виктор Анатольевич

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