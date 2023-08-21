Сармулейно Ольга Эдвардовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1968
Отец: не указан
Рождение ребёнка
22.01.2001
Дочь: Ксенофонтова Полина Викторовна
Отец ребёнка: Ксенофонтов Виктор Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ксенофонтов Виктор Анатольевич