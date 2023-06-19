Кидалов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения13.04.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1833
Отец: Кидалов Иван Федорович
Мать: Кидалова Анна Васильевна
Бракосочетание
19.12.1851
Рождение ребёнка
20.12.1852
Дочь: Юлиана Васильевна
Мать ребёнка: Кидалова Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
26.07.1854
Дочь: Харитина Васильевна
Мать ребёнка: Кидалова Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
05.08.1856
Сын: Кидалов Емельян Васильевич
Мать ребёнка: Кидалова Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Кидалова Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Кидалов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Кидалова Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
17.11.1863
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Кидалова Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
26.02.1866
Дочь: Попова Марина Васильевна
Мать ребёнка: Кидалова Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Кидалов Анисим Васильевич
Мать ребёнка: Кидалова Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
02.03.1869
Сын: Кидалов Герасим Васильевич
Мать ребёнка: Кидалова Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Кидалов Харитон Васильевич
Мать ребёнка: Кидалова Прасковья Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно