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Кидалов Василий Иванович

Место рождения

Приморск

Дата рождения

13.04.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1833

Отец: Кидалов Иван Федорович

Мать: Кидалова Анна Васильевна

Бракосочетание
19.12.1851

Жена: Кидалова Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
20.12.1852

Дочь: Юлиана Васильевна

Мать ребёнка: Кидалова Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
26.07.1854

Дочь: Харитина Васильевна

Мать ребёнка: Кидалова Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
05.08.1856

Сын: Кидалов Емельян Васильевич

Мать ребёнка: Кидалова Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Кидалов Яков Васильевич

Мать ребёнка: Кидалова Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Кидалов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Кидалова Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
17.11.1863

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Кидалова Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
26.02.1866

Дочь: Попова Марина Васильевна

Мать ребёнка: Кидалова Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Кидалов Анисим Васильевич

Мать ребёнка: Кидалова Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
02.03.1869

Сын: Кидалов Герасим Васильевич

Мать ребёнка: Кидалова Прасковья Максимовна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Кидалов Харитон Васильевич

Мать ребёнка: Кидалова Прасковья Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно