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Кидалов Анисим Васильевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Кидалов Василий Иванович

Мать: Кидалова Прасковья Максимовна

Бракосочетание
11.11.1890

Жена: Кидалова Василиса Дмитриевна

Рождение ребёнка
22.09.1891

Дочь: Вера Анисимовна

Мать ребёнка: Кидалова Василиса Дмитриевна

Бракосочетание
16.01.1894

Жена: Кидалова Матрона Денисовна

Рождение ребёнка
12.07.1912

Дочь: Елена Анисимовна

Мать ребёнка: Кидалова Матрона Денисовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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