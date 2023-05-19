Кидалов Анисим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
11.11.1890
Рождение ребёнка
22.09.1891
Дочь: Вера Анисимовна
Мать ребёнка: Кидалова Василиса Дмитриевна
Бракосочетание
16.01.1894
Рождение ребёнка
12.07.1912
Дочь: Елена Анисимовна
Мать ребёнка: Кидалова Матрона Денисовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно