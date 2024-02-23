Боровикова (Самохвалова) Ефросинья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Самохвалов Филипп
Рождение ребёнка
1903
Сын: Боровиков Киприян Арефьевич
Отец ребёнка: Боровиков Арефий Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровиков Тимофей Арефьевич
Отец ребёнка: Боровиков Арефий Леонтьевич
Смерть
Неизвестно