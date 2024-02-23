Боровикова (Самохвалова) Ефросинья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровикова (Самохвалова) Ефросинья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Самохвалов Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Боровиков Киприян Арефьевич

Отец ребёнка: Боровиков Арефий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровиков Тимофей Арефьевич

Отец ребёнка: Боровиков Арефий Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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