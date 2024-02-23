Самохвалов Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Боровикова Ефросинья Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самохвалов Федор Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самохвалова Акулина Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самохвалова Авдотья Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самохвалова Федосья Филипповна
Смерть
Неизвестно