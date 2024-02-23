Самохвалов Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохвалов Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Боровикова Ефросинья Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самохвалов Федор Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самохвалова Акулина Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самохвалова Авдотья Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самохвалова Федосья Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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