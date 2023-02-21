Щетинин Никита Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795 ст.
Дата смертиОколо 1842 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1795 ст.
Отец: Щетинин Григорий Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1842 ст.