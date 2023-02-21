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Щетинин Никита Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795 ст.

Дата смерти

Около 1842 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795 ст.

Отец: Щетинин Григорий Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Сын: Щетинин Алимпий Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Сын: Щетинин Андрей Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Щетинин Дорофей Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Сын: Щетинин Андреян Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837 ст.

Сын: Щетинин Федот Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Сын: Щетинин Семен Никитич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1842 ст.
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