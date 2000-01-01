Щетинин Дорофей Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Щетинин Никита Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 14.06.1852 ст.
Сын: Щетинин Гаврила Дорофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 21.11.1854 ст.
Сын: Щетинин Михаил Дорофеевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно