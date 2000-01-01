Щетинин Дорофей Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинин Дорофей Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1795 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Щетинин Никита Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 14.06.1852 ст.

Сын: Щетинин Гаврила Дорофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 21.11.1854 ст.

Сын: Щетинин Михаил Дорофеевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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