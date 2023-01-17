Щетинин Григорий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩетинин Григорий Андреевич

Щетинин Григорий Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773 ст.

Дата смерти

Около 1844 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Сын: Щетинин Никита Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1801 ст.

Сын: Щетинин Степан Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Сын: Щетинин Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812 ст.

Сын: Щетинин Парфен Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Сын: Щетинин Захар Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Около 1834 ст.
Семёновка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Около 1844 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close