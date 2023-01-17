Щетинин Григорий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773 ст.
Дата смертиОколо 1844 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1773 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Сын: Щетинин Никита Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.
Сын: Щетинин Степан Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Сын: Щетинин Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812 ст.
Сын: Щетинин Парфен Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Сын: Щетинин Захар Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Около 1834 ст.
Семёновка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Около 1844 ст.