Семенов (Гмызин) Антон (Онтонко) Фомин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов (Гмызин) Антон (Онтонко) Фомин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1643

Дата смерти

После 1683

Пол

Мужской

Отец

Около 1625 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Между 1662 и 1670 г.р.
Между 1672 и 1675 г.р.
Около 1687 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1643

Отец: Гмызин Фома (Фомка) Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1662 и 1670

Сын: Семенов Никита Антонов

Мать ребёнка: не указана

поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Между 1672 и 1675

Сын: Семенов Лука Антонов

Мать ребёнка: не указана

поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Семенов Трофим Антонов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1683
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