Семенов (Гмызин) Антон (Онтонко) Фомин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1643
Дата смертиПосле 1683
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1643
Отец: Гмызин Фома (Фомка) Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1662 и 1670
Мать ребёнка: не указана
поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Между 1672 и 1675
Сын: Семенов Лука Антонов
Мать ребёнка: не указана
поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1687
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1683