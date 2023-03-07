Семенов Лука Антонов
Место рожденияпоч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияМежду 1672 и 1675
Дата смерти1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1672 и 1675
Отец: Семенов (гмызин) Антон (Онтонко) Фомин
Мать: не указана
поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1702
Сын: Семенов Иван Лукин
Мать ребёнка: Семенова Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1704
Мать ребёнка: Семенова Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1708
Сын: Семенов Сергей Лукин
Мать ребёнка: Семенова Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Семенов Кузьма Лукин
Мать ребёнка: Семенова Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1716
Дочь: Татьяна Лукина
Мать ребёнка: Семенова Ксения Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Ксения Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1722