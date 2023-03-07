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Семенов Лука Антонов

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Место рождения

поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Между 1672 и 1675

Дата смерти

1722

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1672 и 1675

Отец: Семенов (гмызин) Антон (Онтонко) Фомин

Мать: не указана

поч. Глазыринской (Лазыревской), Медянская волость, Великорецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Семенов Иван Лукин

Мать ребёнка: Семенова Ксения Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Семенов Никифор Лукин

Мать ребёнка: Семенова Ксения Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Семенов Сергей Лукин

Мать ребёнка: Семенова Ксения Яковлева

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Семенов Кузьма Лукин

Мать ребёнка: Семенова Ксения Яковлева

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1716

Дочь: Татьяна Лукина

Мать ребёнка: Семенова Ксения Яковлева

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Ксения Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1722
Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
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