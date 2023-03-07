Семенова Ксения Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова Ксения Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1687

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1672 и 1675 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Семенов Иван Лукин

Отец ребёнка: Семенов Лука Антонов

Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Семенов Никифор Лукин

Отец ребёнка: Семенов Лука Антонов

Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Семенов Сергей Лукин

Отец ребёнка: Семенов Лука Антонов

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Семенов Кузьма Лукин

Отец ребёнка: Семенов Лука Антонов

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1716

Дочь: Татьяна Лукина

Отец ребёнка: Семенов Лука Антонов

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Лука Антонов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717
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