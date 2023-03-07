Семенова Ксения Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1687
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1702
Сын: Семенов Иван Лукин
Отец ребёнка: Семенов Лука Антонов
Рождение ребёнка
Около 1704
Отец ребёнка: Семенов Лука Антонов
Рождение ребёнка
Около 1708
Сын: Семенов Сергей Лукин
Отец ребёнка: Семенов Лука Антонов
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Семенов Кузьма Лукин
Отец ребёнка: Семенов Лука Антонов
Рождение ребёнка
Около 1716
Дочь: Татьяна Лукина
Отец ребёнка: Семенов Лука Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семенов Лука Антонов
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1717