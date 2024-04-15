Каменская (Каминская) Мелания Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменская (Каминская) Мелания Тимофеевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

25.12.1893 ст.

Дата смерти

14.04.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1893 ст.

Отец: Каменский Тимофей Васильевич

Мать: Каменская \\ Котенко Параскева Петровна

Кровное, Сумська область
Крещение
26.12.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
14.04.1898 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от оспы | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96C-Q?i=118&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
15.04.1898 ст.
на отведенном кладбище
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