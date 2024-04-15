Каменская \\ Котенко Параскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
10.02.1884 ст.
Гликерия Ильинична Харченко
Бракосочетание
29.05.1889 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
20.08.1889 ст.
Самуил Ильич Харченко
Рождение ребёнка
20.08.1890 ст.
Дочь: Мавра Тимофеевна
Отец ребёнка: Каменский Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
11.09.1892 ст.
Сын: Каменский Никита Тимофеевич
Отец ребёнка: Каменский Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
25.12.1893 ст.
Дочь: Каменская Мелания Тимофеевна
Отец ребёнка: Каменский Тимофей Васильевич
Восприемник
18.03.1895 ст.
Алексей Никитич Ткаченко
Рождение ребёнка
18.12.1896 ст.
Сын: Каменский Даниил Тимофеевич
Отец ребёнка: Каменский Тимофей Васильевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DK-T?i=227&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
27.08.1899 ст.
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Каменский Тимофей Васильевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZZ-2?i=29&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
04.08.1902 ст.
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Каменский Тимофей Васильевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSS4-C?i=564&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
05.07.1906 ст.
Сын: Каменский Афанасий Тимофеевич
Отец ребёнка: Каменский Тимофей Васильевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4T-V?i=860&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно