Каменская \\ Котенко Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменская \\ Котенко Параскева Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
10.02.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Гликерия Ильинична Харченко
Бракосочетание
29.05.1889 ст.

Муж: Каменский Тимофей Васильевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
20.08.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Самуил Ильич Харченко
Рождение ребёнка
20.08.1890 ст.

Дочь: Мавра Тимофеевна

Отец ребёнка: Каменский Тимофей Васильевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
11.09.1892 ст.

Сын: Каменский Никита Тимофеевич

Отец ребёнка: Каменский Тимофей Васильевич

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
25.12.1893 ст.

Дочь: Каменская Мелания Тимофеевна

Отец ребёнка: Каменский Тимофей Васильевич

Кровное, Сумська область
Восприемник
18.03.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Алексей Никитич Ткаченко
Рождение ребёнка
18.12.1896 ст.

Сын: Каменский Даниил Тимофеевич

Отец ребёнка: Каменский Тимофей Васильевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DK-T?i=227&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
27.08.1899 ст.

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Каменский Тимофей Васильевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9ZZ-2?i=29&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
04.08.1902 ст.

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Каменский Тимофей Васильевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSS4-C?i=564&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
05.07.1906 ст.

Сын: Каменский Афанасий Тимофеевич

Отец ребёнка: Каменский Тимофей Васильевич

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4T-V?i=860&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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